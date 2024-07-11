село Старое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Старое Максимкино

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3354Старая Максимкина, д. каз.при р. Большом Черемшане.1166094294330

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Старо-Максимкинская волость
1589. Ст. Максимкина, деревня бывшая государственная, при реке Большой Черемшане, дворов 121, жителей 868

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
56099Старое Максимкиносело54°28'с.ш.50°22'в.д.N-39-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Старое Максимкино
36624464101с Старое Максимкиносело

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