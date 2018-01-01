хутор Ременниково, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1859) — Familio

Ременниково

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1083Ременников (Ерленбах), хут. колпри р. Мокрой Ольховке.351557314298Католический молитв. дом. Училище.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.