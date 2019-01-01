село Красниково, село Красниково, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Красниково

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2272Красниково, с. вл.при руч. Тишимке.22858219237Церковь православная 1. Торжок. Маслобоень 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Красниковская волость
666. Красниково, село бывшее владельческое, при речке Тишимле, дворов 80, жителей 528, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, торж Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Красниковская волость
Красниково (село)7Чувардино Дмитровского уезда

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Красниковская волость
село Красниково
Кромский уезд, Красно-Клинская волость
село Красный Клин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
62965Красниковосело52°32'с.ш.35°38'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Красниковское сельское поселение
54625425106с Красниковосело
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