фольварк Жерствянка, фольварк Жерствянка, Луцкая волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Жерствянка

Луцкая волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Луцкая волость
Жерствянка, ф. (Руткевича), жит. 12 (4 м. 8 ж.), дес. 160, у. гор. 76 в., вол. пр. 1в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Новодруцк 5 в.
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