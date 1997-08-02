деревня Швынка, деревня Швынка, Подболотская волость, Елатомский уезд (на 1911) — Familio

Швынка

Подболотская волость, Елатомский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Подболотская волость
деревня Швынки«Нестеровское» поч.-телег. отделение5510
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