деревня Сморково, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Сморково

Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отграничении крестьянского надела дер. Сморково Соседненской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков пустоши Сморково. 1909 г. // Центральный государствен Показать все
О выдаче крестьянину д. Сморково Соседненской волости П. Романову ссуды на улучшение пчеловодства. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
По жалобе крестьян д. Сморково Соседненской волости Т. и Г. Андреевых на задержку выдачи разрешенных ссуд. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2614Сморково, д. вл.при колодцах.5636278

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