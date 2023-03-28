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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отграничении крестьянского надела дер. Сморково Соседненской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков пустоши Сморково. 1909 г. // Центральный государствен Показать все
О выдаче крестьянину д. Сморково Соседненской волости П. Романову ссуды на улучшение пчеловодства. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
По жалобе крестьян д. Сморково Соседненской волости Т. и Г. Андреевых на задержку выдачи разрешенных ссуд. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2614Сморково, д. вл.при колодцах.5636278