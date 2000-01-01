деревня Кучеровка, деревня Кучеровка, Карпысакская волость, Томский уезд (на 1911) — Familio

Кучеровка

Карпысакская волость, Томский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Карпысакская волость
23Дер. Кучеровка2002002132
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