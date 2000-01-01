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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1484Плоское, с. каз. и вл.при пруде.166½65312309Церковь православная 1.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
64447Плоское (Колончаевка, Поповка, Верхняя слободка)селоПлощанский—Всего: 393. Крестьянского типа: 370.853986183921.3Становая, С.-В. ж. д. : 3 км.п.-т. о. Плосское: 0 км.Вик; с/с.; п-т-о; нар/с.; шк. I-й ст.; лик/п.; г-т-з—IV р.; т-з—III р.; вет/п.; агр/п.