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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Владимирской губ. Покровского уезда, Лукьянищевской вол., дер. Исаковой Ионе Никифорове Светловостокове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4374Исаково, д. вл.при колодце.479206267
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
Сц. Ельцы, Красилово и Д. Исаново26Влад. Сем. и Варв. Ив. Требиновы1351041
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
76. Исакова, деревня бывшая владельческая, при речке Гуляковке, дворов 29, жителей 146, ткацкая светелка
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5214Исаково деревня213331224711
5215При ней контора и сторожка Барановых1031254215