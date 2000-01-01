деревня Исаково, деревня Исаково, Лукъянцевская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Исаково

Лукъянцевская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Владимирской губ. Покровского уезда, Лукьянищевской вол., дер. Исаковой Ионе Никифорове Светловостокове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4374Исаково, д. вл.при колодце.479206267

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Покровский уезд
Сц. Ельцы, Красилово и Д. Исаново26Влад. Сем. и Варв. Ив. Требиновы1351041

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Лукьянцевская волость
76. Исакова, деревня бывшая владельческая, при речке Гуляковке, дворов 29, жителей 146, ткацкая светелка

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Лукъянцевская волость
5214Исаково деревня213331224711
5215При ней контора и сторожка Барановых1031254215
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