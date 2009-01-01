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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Погост, д., жит. 79 (31 м. 48 ж.), дес. 71, у. гор. 56 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 52 в.
Старый-Погост, д., оз. Старо-Погостское, жит. 391 (188 м. 203 ж.), дес. 437, у. гор. 47 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 51 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старый Погост87
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старый Погост38