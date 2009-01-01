деревня Старый Погост, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Старый Погост

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Ново-Погостская волость
Погост, д., жит. 79 (31 м. 48 ж.), дес. 71, у. гор. 56 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 52 в.
Старый-Погост, д., оз. Старо-Погостское, жит. 391 (188 м. 203 ж.), дес. 437, у. гор. 47 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 51 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Новопогостский сельсовет
д Старый Погост87

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Новопогостский сельсовет
д. Старый Погост38

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