село Енапаево, село Енапаево, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Енапаево

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3100Енапаева, дер.при рч. Ирене.8758110327314Мечеть 1. Волостное правление. Почтовая станция. Хлебный магазин. Лесопильня 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Енотаевская волость
1015. Енапаева (Енотаевская застава), деревня бывшая б., при речке Ирене, дворов 121, жителей 632, волостное правление (уездный город в 87 верстах), мечеть, лесопильный з Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Енапаевская волость
1) дер. Енапаева (Сызауль или Застава), на р. Ирени, мечеть, земск. шк. библ., вол. правл., зем. ст.Енапаевское общество205505152Бывшие государственныеМагометанеТатары86

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Енапаевская волость
деревня Енапаева

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347490Енапаевосело56°35'00"56°54'00"O-40-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Енапаевское сельское поселение
57636422101с Енапаевосело
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