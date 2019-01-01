- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3100Енапаева, дер.при рч. Ирене.8758110327314Мечеть 1. Волостное правление. Почтовая станция. Хлебный магазин. Лесопильня 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1015. Енапаева (Енотаевская застава), деревня бывшая б., при речке Ирене, дворов 121, жителей 632, волостное правление (уездный город в 87 верстах), мечеть, лесопильный з Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) дер. Енапаева (Сызауль или Застава), на р. Ирени, мечеть, земск. шк. библ., вол. правл., зем. ст.Енапаевское общество205505152Бывшие государственныеМагометанеТатары86—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Енапаева
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347490Енапаевосело56°35'00"56°54'00"O-40-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636422101с Енапаевосело