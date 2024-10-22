деревня Смородино, Бельско-Сяберская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Смородино

Бельско-Сяберская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Смородина Бельско-Сяберской волости Лужского уезда Никиты Рябинкина на постановление Лужского уездного съезда относительно должностного преступ Показать все
По жалобе крестьянки дер. Смородино Бельско-Сяберской волости Лужского уезда М. Судаковой на волостного старшину. 1901–1906 гг. // Центральный государственный исторически Показать все
По прошению крестьянки д. Смородина Бельско-Сяберской волости Лужского уезда Марфы Судаковой о наделении ее землей. 1902–1903 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
По жалобе крестьянки д. Смородина Бельско-Сяберской волости Лужского уезда Марфы Судаковой на неправильное взыскание арендной платы. 1903–1905 гг. // Центральный государс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2268Смородино, д. вл.при ключе.857562118

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Бельско-Сяберская волость
Смородино д.752 стан75374 участок84станция Серебрянка.

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