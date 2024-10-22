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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Смородина Бельско-Сяберской волости Лужского уезда Никиты Рябинкина на постановление Лужского уездного съезда относительно должностного преступ Показать все
По жалобе крестьянки дер. Смородино Бельско-Сяберской волости Лужского уезда М. Судаковой на волостного старшину. 1901–1906 гг. // Центральный государственный исторически Показать все
По прошению крестьянки д. Смородина Бельско-Сяберской волости Лужского уезда Марфы Судаковой о наделении ее землей. 1902–1903 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
По жалобе крестьянки д. Смородина Бельско-Сяберской волости Лужского уезда Марфы Судаковой на неправильное взыскание арендной платы. 1903–1905 гг. // Центральный государс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2268Смородино, д. вл.при ключе.857562118
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Смородино д.752 стан75374 участок84станция Серебрянка.