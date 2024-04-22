деревня Письмянка, деревня Письмянка, Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд (на 1906) — Familio

Письмянка

Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
666Письмянка, деревня.при рч. Письмянке.25303490120Р. — Мельница водяная. Валеное производство.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Усень-Ивановская волость
12Письмянка, д. при реч. Письмянке, на прос. дор., зем. шк., старообрядческая часовня (постр. в 1875г.), 2 бак. лав., х.-з. маг.81048158121Земледелие
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