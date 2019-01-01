деревня Корпово, Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Корпово

Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1871 г. По жалобе крестьянина Новгородской губернии Демянского уезда Велильской волости деревни Карпова Лариона Тиханова. // Ро Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Велильская волость
79Карпово (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Клиновского11115945104962915земледелиелесные заработкиррека Тудер и Оборля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Холмский район
59054Корповодеревня57°11'00"31°39'00"O-36-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Тогодское сельское поселение
49647402196д Корповодеревня

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