сельцо Кебино, сельцо Кебино, Новоржевский уезд, Псковская губерния (на 1913) — Familio

Кебино

Новоржевский уезд, Псковская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Новоржевский уезд
5579Кебино, сельцо.при оз. Але.3232245

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Новоржевский уезд
Сц. Кебино с другим сельцом и с 17 деревнями33Наст. Мих. Дурново4052587

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Аксеновская волость
142. Кебино (Аксеново), сельцо, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, синильня, лавка, 2 ярм. В 10 верстах — з. приемн. пк. В 15 верстах Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Аксеновская волость
пог. Аксеново
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