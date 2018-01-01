село Ивано-Яризовка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Ивано-Яризовка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1487Ивановка (Миргородщина), с. вл.при р. Орели.804052187225Церковь православная 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Юрьевская волость
552. Ивановка (Миргородцина), село бывшее владельческое, при озере Вербовом, дворов 25, жителей 187, церковь православная

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Бабайковская волость
7. № по учету земель: 970.Ивановка № 1бывшие помещичьи50145109254

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4978Івано-Яризівкаселор-н ЦаричанськийЦаричанська селищна об'єднана територіальна громада

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