сельцо Отцы Святые, сельцо Отцы Святые, Переславская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Отцы Святые

Переславская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3706Отцы Святые, сц. вл.при пруде.2211111

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Малая-Брембоска, Иваншова. Сц. Отцы-Святые. Д. Короткова, Пономаревка, Бахмурово17Елиз. Степ. Курзакова1961062

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Переславская волость
4524Св. Отцы хутор3115111
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