деревня Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Аграмакова

Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3270Аграмакова, д. каз. и вл.при рч. Григорьевке.1352398108

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
Аграмаково деревня9025на тр. спасск—сапожокъ231081042126412волостн. правл.Вол. пр., хлебопаш.
Аграмаково, Фофоново поселокъ9026на тр. спасск—сапожокъ103439736412волостн. правл.Вол. пр., хлебопаш.
Аграмаково Государственное посел.9027при пруде134647936412волостн. правл.Вол. пр., хлебопаш.

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