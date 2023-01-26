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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3270Аграмакова, д. каз. и вл.при рч. Григорьевке.1352398108
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Аграмаково деревня9025на тр. спасск—сапожокъ231081042126412—волостн. правл.Вол. пр., хлебопаш.
Аграмаково, Фофоново поселокъ9026на тр. спасск—сапожокъ103439736412—волостн. правл.Вол. пр., хлебопаш.
Аграмаково Государственное посел.9027при пруде134647936412—волостн. правл.Вол. пр., хлебопаш.