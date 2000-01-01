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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4540Дьяковская, д. вл.при р. Сямжене.7757154752
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
148ДьяковскоеНогинскоеВоскресенскийЛеденцова750,2185454
15—ДьяковскоеГридинскоеВоскресенскийПузыревск.——133437
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Дьяковская130428деревняРусские379996195
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дьяковская (Рик,РайККОВ,Страх,аг-во,Почт. отд.,Изб. чит.,Библ.,С-хоз. арт.) 4481деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 120 км. Летнее: 120 км.3837