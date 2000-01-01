деревня Дьяковская, деревня Дьяковская, Сямженский район, Северный край (на 1931) — Familio

Дьяковская

Сямженский район, Северный край (на 1931)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4540Дьяковская, д. вл.при р. Сямжене.7757154752

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
148ДьяковскоеНогинскоеВоскресенскийЛеденцова750,2185454
15ДьяковскоеГридинскоеВоскресенскийПузыревск.133437

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Дьяковская130428деревняРусские379996195

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Бельтяевский сельсовет
Дьяковская (Рик,РайККОВ,Страх,аг-во,Почт. отд.,Изб. чит.,Библ.,С-хоз. арт.) 4481деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 120 км. Летнее: 120 км.3837
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