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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта часовни в д. Старица Вшельской волости Лужского уезда; чертежи. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Стариц, Феофиловской волости, Лужского уезда, Ф. Калининым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2381Старицы (Старище), д. вл.при колодцах.7539278
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Порховский уезд
Дер. Калинки и Старицы87Алексей Гордонов104—29
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Старший д. 885 стан3347 участок22посад Сольцы, Псковской губернии