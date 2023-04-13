деревня Старицы, Вшельская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Старицы

Вшельская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта часовни в д. Старица Вшельской волости Лужского уезда; чертежи. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Стариц, Феофиловской волости, Лужского уезда, Ф. Калининым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2381Старицы (Старище), д. вл.при колодцах.7539278

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Порховский уезд
Дер. Калинки и Старицы87Алексей Гордонов10429

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Старший д. 885 стан3347 участок22посад Сольцы, Псковской губернии

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