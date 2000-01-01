село Кучеровка, Засульская волость, Лубенский уезд (на 1900) — Familio

Кучеровка

Засульская волость, Лубенский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Засульская волость
44.0Кучеревка хуторХорольско-Колодцовское казенных крестьян, государстенных крестьян и крестьян собственников

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