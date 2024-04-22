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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7889Ниинское, с-цо.при рч. Нии малой.22599338114Церковь единоверческая 1. Часовня православная 1. Конная ярмарка 1. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1649. Ниинское, сельцо бывшее владельческое, при речках Комаровке и М. Ние, дворов 36, жителей 194, церковь единоверческая, часовня, ярмарка, 3 торжка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
64) с. Ния, на р. Ние; церк., шк. грам., торжки: 26 апреля и 20 июля, ярм.: (конная) 4—11 февраля, распл.Ниинское общество49137167Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские2455
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734504Ниядеревня58°22'00"55°06'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622422156д Ниядеревня