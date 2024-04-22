деревня Ния, деревня Ния, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ния

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7889Ниинское, с-цо.при рч. Нии малой.22599338114Церковь единоверческая 1. Часовня православная 1. Конная ярмарка 1. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Козьмодемьянская волость
1649. Ниинское, сельцо бывшее владельческое, при речках Комаровке и М. Ние, дворов 36, жителей 194, церковь единоверческая, часовня, ярмарка, 3 торжка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Козьмодемьянская волость
64) с. Ния, на р. Ние; церк., шк. грам., торжки: 26 апреля и 20 июля, ярм.: (конная) 4—11 февраля, распл.Ниинское общество49137167Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские2455

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
734504Ниядеревня58°22'00"55°06'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Никольское сельское поселение
57622422156д Ниядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close