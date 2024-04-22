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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
141) д. Захары, на р. Сепыче, распл.Сабанецкое общество82119Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские1028
142) д. Ознобихина (Карагайцы), на р. Сыпыче, распл.Сабанецкое общество123634Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские1017
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
720704Карагайцыдеревня58°08'00"54°16'00"O-40-061