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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Акинфьево Погостовской волости Е. И. Фомина к брату своему Г. И. Фомину о земле. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Дело по отмене приговора крестьян деревни Акинфиево Погостовской волости от 21 февраля 1906 г. о переделе мирской земли на 12 лет. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3674Акинфово, д. каз.при колодце.222251414
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4576Акинфиево деревня498119212