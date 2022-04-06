деревня Акинфово, деревня Акинфово, Погостовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Акинфово

Погостовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Акинфьево Погостовской волости Е. И. Фомина к брату своему Г. И. Фомину о земле. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Дело по отмене приговора крестьян деревни Акинфиево Погостовской волости от 21 февраля 1906 г. о переделе мирской земли на 12 лет. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3674Акинфово, д. каз.при колодце.222251414

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Погостовская волость
4576Акинфиево деревня498119212
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