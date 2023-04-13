деревня Заводово, Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Заводово

Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Заводово Полновской волости Гдовского уезда Тихона Петрова в д. Новинки. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1490Заводово, д. вл.при рч. Дубенке.353651213

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Полновская волость
Заводово д.343 стан10107 участок10почтово-телеграфное отделение Полна.

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