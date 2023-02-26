деревня Великий Двор, Белозерский уезд, Новгородская губерния (на 1860) — Familio

Великий Двор

Белозерский уезд, Новгородская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Базегской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Базегский погост. Д. Великий Двор, Коновалова, Пустошки31Дм. Гр. Хоруженко6913

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