деревня Соловьиха, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Соловьиха

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лучайская волость
Соловьиха, з. (Петкевича, Ширневича и Яшина), жит. 14 (5 м. 9 ж.), дес. 125, у. гор. 88 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Воропаево 16 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Новоселковский сельсовет
д Соловьиха3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Соловьиха5

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