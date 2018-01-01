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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1227Карловка (Лекарское, Новоселки), с. вл.при рч. Бакшале.8528156677Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
305. Карловка (Лекарское), село бывшее владельческое, при речке Бакшале, дворов 25, жителей 225, церковь православная
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Карловка (сельское общество)38107116223
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16029Зелений Ярселоцентр сільської радир-н Доманівськийсільрада Зеленоярська