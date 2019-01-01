деревня Никольская Гора, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никольская Гора

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Вытегорская волость
152. Ракуловская—Поджа, деревня бывшая государственная, при реке Вытегре, дворов 16, жителей 82, часовня, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
249881Никольская Горадеревня60°57'с.ш.36°35'в.д.P-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Анхимовское сельское поселение
19622416176д Никольская Горадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.