заимка Маральники, заимка Маральники, Усинский пограничный округ (на 1911) — Familio

Маральники

Усинский пограничный округ (на 1911)

Статус
не существует
Тип
заимка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Усинский пограничный округ
2461Маральники и Шалаши, на Мирском Ключике, прит. Уса (справа)
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