хутор Юзефполе, Rušonas pagasts, Preiļu novads (на 2019) — Familio

Юзефполе

Rušonas pagasts, Preiļu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Режицкий уезд
Иозефполь, 2 д.27Уст. Савицкий125067

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Яшмуйжская волость
196ЮзефпользастенокСолка, озероРушонского, римско-католическогонаследникам В. Висцицкого, двор. , кат.1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Preiļu novads, Rušonas pagasts
Juzefpoleagrāk Preiļu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=136432

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