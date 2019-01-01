деревня Игнатово, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Игнатово

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
1138Игнатовское (Черная Слобода, Княже-Андреево), с.при р. Кеме.9764½61420Церковь православная за ¼ версты от селения.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Чернослободская волость
село Игнатово1831810562470134014552795[...]

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Чернослободская волость
27215. Село ИгнатовоЧернослободскоеРеке Кеме97Вол. прав.До ближайшего поселения: 125 с. До школы: ½. До почтового отделения: Поч. отд. . До пароходной пристани: 44. Крестьянское: 17. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 62. Не крестьянское: —. Крестьянское: 60. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
33050Игнатоводеревня60°48'с.ш.37°47'в.д.P-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Кемское сельское поселение
19622428166д Игнатоводеревня

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