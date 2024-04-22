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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
292Никольское (Зубовка), д. вл.при р. Ахтубе.91846294238Часовня православ.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Астраханская губерния, Царевский уезд
Д. Никольская1Княг. Прас. Никол. Голицыной236—65
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
132. Зубовка (Никольское), деревня бывшая владельческая, при реке Ахтубе, дворов 100, жителей 575, часовня, лавка