сельцо Старое Карцево, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Старое Карцево

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1274Карцево, сц. вл.при безымянном ручье.22318114117

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Полянская волость
Карцево 1-е сельцо г. Мельгунова1568при тр. Рязанском и р. Вертешке18575711452198ПолянкиШоссейная дорога
Карцево 2-е дер. разных господ1569при тр. Рязанском и р. Вертешке620325252198Полянки
Карцево усад. дворян Делонгъ158822452198Полянки
Карцево усад. двор. Владимира Павлов Севергина158922452198Полянки
Карцево усад. двор. Мельгуновой159012152198Полянки

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