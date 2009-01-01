деревня Ковальки, Калинковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Ковальки

Калинковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Озаричская волость
Ковали, деревня212332235927

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский поссовет
д Ковальки33

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский сельсовет
д. Ковальки33

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