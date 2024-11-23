деревня Ереминское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ереминское

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Итклобобровской церкви. Список архивных Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Воробинская волость
532. Ереминское (Итклобобровский), погост бывший владельческий, при озере Воробинском, дворов 3, жителей 24, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Ферапонтовская волость
29Ереминская (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Глебовского671516312031земледелиерека Иткла.
38Иткло-Бобровский погост (пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Церковн. земля247613214+церковная службаземледелиеозеро Иткло и река Иткла.Церковь, ц.-пр школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
243142Ереминскоедеревня59°58'с.ш.38°38'в.д.O-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Ферапонтовское сельское поселение
19628480241д Ереминскоедеревня

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