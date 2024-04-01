деревня Запутки, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Запутки

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Бобрская волость
26Дер. Запуткипроселкебол. Зимникеоб-ву кр-н34120105Прошицкого пр. 9755

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Октябрьский сельсовет
д Запутки24

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Октябрьский сельсовет
д. Запутки26

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