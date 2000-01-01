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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству общества крестьян деревни Хомлевой Вишняковской волости о присоединении к их наделу четырех душевных наделов земли бывших Государстве Показать все
Административное дело о несостоятельности крестьян деревни Хомлево Вишняковской волости к платежу казенных и земских повинностей. 1899–1900 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Хомлево Вишняковской волости Ф. Назарова о предоставлении в его пользование земельного надела крестьян деревни Хо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3980Хомлево, д. вл.при пруде.324762424