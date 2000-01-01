деревня Хомлево, деревня Хомлево, Переславский (Переяславский) уезд, Владимирская губерния (на 1859) — Familio

Хомлево

Переславский (Переяславский) уезд, Владимирская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству общества крестьян деревни Хомлевой Вишняковской волости о присоединении к их наделу четырех душевных наделов земли бывших Государстве Показать все
Административное дело о несостоятельности крестьян деревни Хомлево Вишняковской волости к платежу казенных и земских повинностей. 1899–1900 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Хомлево Вишняковской волости Ф. Назарова о предоставлении в его пользование земельного надела крестьян деревни Хо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3980Хомлево, д. вл.при пруде.324762424
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