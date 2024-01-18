хутор Клауги, хутор Клауги, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Клауги

Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
221КлаугидеревняЗападная Двина, рекаКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу3

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Krustpils pagasts
Klauģiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=50386
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