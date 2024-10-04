деревня Новое Пашково, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Новое Пашково

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Полыковичская волость
24. Пашково Большое, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 99, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Полыковичская волость
24Дер. Пашков 1-йпроселочнойр. ДубровенкеМало-Пашковск. товарищ. 185065Пашковского пр8
63Хут. Пашков 2-йпроселочнойр. ДубровенкеМог. Богоявленскому монастырю749Пашковского пр. и Могилев. кат. 7
80Хут. Пашковпроселочнойр. ДубровенкеБольше-Пашковскому, тов. 71618Пашковского пр. 8

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Пашковский сельсовет
д Новое Пашково696

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Пашковский сельсовет
д. Новое Пашково301

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