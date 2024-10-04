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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
24. Пашково Большое, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 99, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
24Дер. Пашков 1-йпроселочнойр. ДубровенкеМало-Пашковск. товарищ. 185065Пашковского пр8—
63Хут. Пашков 2-йпроселочнойр. ДубровенкеМог. Богоявленскому монастырю749—Пашковского пр. и Могилев. кат. 7—
80Хут. Пашковпроселочнойр. ДубровенкеБольше-Пашковскому, тов. 71618Пашковского пр. 8—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новое Пашково696
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Новое Пашково301