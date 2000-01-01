другой Альбурикент, Темир-Хан-Шуринский округ, Дагестанская область (на 1890) — Familio

Альбурикент

Темир-Хан-Шуринский округ, Дагестанская область (на 1890)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Дагестанская область, Темир-Хан-Шуринский округ, Сельское общество Альбору-Кент
Альбору-Кент34574199210219429

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