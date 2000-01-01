- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Емельяновки, Спицынской волости, Гдовского уезда, А. Ивановым. 1891–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой д. Емельяновки, Спицынской волости, Гдовского уезда, С. Евдокимовой. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе наделов земли крестьянами д. Емельяновка, Спицынской волости, Гдовского уезда, У. и В. Кузьмиными. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьянина д. Емельяновка Спицынской волости Гдовского уезда о наделении их землею из казенных дач. 1899–1903 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1108Емельянова Губа, д. вл.при колодце.25552810
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Емельяновка д.254 стан2516 участок26город Гдов.