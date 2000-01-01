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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании надельной и купчей земли крестьян дер. Черново Соседненской волости Лужского у. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О разверстании на хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Чернево Соседненской волости Лужского у. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторически Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2585Черново, д. Оран. дворц. вед.при колодцах.11057257
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
283. Чернева, деревня бывшая владельческая, дворов 3, жителей 17, лавка