село Езерище, Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906) — Familio

Езерище

Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Себежский уезд
Езерищи с 21 дер.3Викт. Сем. Ульяновский331175

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Себежский уезд, Езерийская волость
56Езерище (Крючек)селоЕзерище, озероЕзерийского, православногоСафоновой, купчихе, прав.6

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