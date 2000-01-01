Езерище
Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Себежский уезд
Езерищи с 21 дер.3Викт. Сем. Ульяновский331175
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
56Езерище (Крючек)селоЕзерище, озероЕзерийского, православногоСафоновой, купчихе, прав.6