деревня Служная, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Служная

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
1009Служная слободка, д. каз.при безымянном озере.452128137145

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Куплиямская волость
275. Служкая, слобода бывшая государственная, при озере Монастырском, дворов 76, жителей 335, монастырь, церковь православная, 4 лавки, 2 постоялых двора, ярмарка, в 9-ю Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Куплиамская волость
Служная слобода деревня1033при безыменном озере93281250531704515КуплиямьКаз. вин. л., пил. дрова в Радовицк. казен. даче

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