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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Крестовоздвиженской Андогской церкви. Список архивных Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1201. Никольское, село бывшее государственное, дворов 4, жителей 18, 2 церкви православных, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
6Андогския села (Никольская слобода) (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля46812205212+церковная службаземледелие—ррека Шулма и Андога.2 церкви, 2 корп. ярмарка ряд., ярмарка и торжок: 6 янв., 9 марта, 24 июня, 14 нояб., 6 декаб., смежен с селом Никольским и пчт. отд. Стан.
53Село Никольское (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Аннинского и кр-н собственников891521365212см.земледелие——ррека Шулма и Андога.Почта, земская конная станция, квартира станового пристава, 3 лавки, чайн., ярмар. ряды, ярмарка: 6 янв., 9 марта, 24 июня, 1 окт.,14 нояб., 6 дек., смежна с Андогскими с Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35411Никольскоесело59°21'с.ш.37°12'в.д.O-37-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19626424101с Никольскоесело