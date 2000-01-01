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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Сергиевка (Графка) Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4272.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Потуловой В. И. в д. Сергиевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р52 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
47Сергиевка (Графка), д. вл.при руч. Орловке.412240168161
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
69. Сергиевка (Графка, Родники), деревня бывшая владельческая, при речке Орловой Вершине, дворов 46, жителей 455, школа, лавка