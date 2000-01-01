деревня Сергиевка, деревня Сергиевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Сергиевка

Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Сергиевка (Графка) Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4272.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Потуловой В. И. в д. Сергиевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р52 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
47Сергиевка (Графка), д. вл.при руч. Орловке.412240168161

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чернцовская волость
69. Сергиевка (Графка, Родники), деревня бывшая владельческая, при речке Орловой Вершине, дворов 46, жителей 455, школа, лавка
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