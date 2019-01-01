посёлок Ковинский, посёлок Ковинский, Усть-Илимский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Ковинский

Усть-Илимский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Выдринская волость
964Карамышев (Кова), выс., на р. Кове93431228

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Усть-Илимский район
652620Ковинскийпосёлок56°58'100°51'O-47-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный район, Седановское сельское поселение
25642407106п Ковинскийпоселок
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