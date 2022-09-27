село Шпичинцы, Житомирська область (на 2018) — Familio

Шпичинцы

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Удостоверение N 95 Ижевского В.И. - делегата уездного съезда от села Шпиченцы Брывковской волости, 1921 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Вчерайшанская волость
988. Спичинцы, село бывшее владельческое, при речке Постиле, дворов 169, жителей 1156, церковь православная, католическая часовня, школа, водяная и ветряная мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Бровковская волость
Спичинцы село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7942Шпичинціселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Шпичинецька

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