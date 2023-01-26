деревня Малыши, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Малыши

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Лебедская волость
Малыши, д., жит. 198 (101 м. 97 ж.), дес. 194, у. гор. 25 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Рддзивонишки 6 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Голдовский сельсовет
д Малыши39

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Ходоровский сельсовет
д. Малыши36

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